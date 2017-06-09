3 سيناريوهات للجبلاية لحل أزمة القيد الجديد

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يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، للخروج من أزمة موعد فتح باب القيد خلال الموسم الجديد، في ظل تلاحم المواسم خلال الفترة الأخيرة.
ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة بين 3 سيناريوهات لحل الأزمة، تتمثل فيما يلي:
- فتح باب القيد قبل لقاءات ربع نهائي كأس مصر.
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- فتح باب القيد في وسط المباريات المتبقية من البطولة.
- فتح باب القيد بعد مباريات كأس مصر، وإن كان الاقتراح الأخير يواجه صعوبة في تنفيذه نظرًا لأنه سيحرم الأهلي والزمالك من قيد الصفقات الجديدة، لأن القيد الأفريقي سيغلق يوم 5 أغسطس المقبل.