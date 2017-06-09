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كهربا يؤجل رحيله عن الزمالك حتى نهاية الشهر

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كهربا يؤجل رحيله عن الزمالك حتى نهاية الشهر كهربا يؤجل رحيله عن الزمالك حتى نهاية الشهر

التحرير

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استقر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق ،علي تأجيل مناقشة أي عروض خارجية تلقاها في الفترة الماضية، سواءًا داخل الخليج أو خارجه حتي نهاية الشهر الجاري.

وجاء قرار كهربا بعد انتظار انتهاء إعارته بشكل رسمي مع ناديه اتحاد جدة السعودي، والذي ينتهي نهاية شهر يونيو الجاري، خصوصا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن بخصوص الاستمرار في أو الرحيل لأحد الدوريات الخليجية أو الأوروبية.

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وكان رئيس نادي الزمالك، قد أعلن أنه اتفق مع كهربا على الاستمرار حتي نهاية دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا رفضه فكرة رحيله في فترة الانتقالات الجارية.

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التحرير

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