كهربا يؤجل رحيله عن الزمالك حتى نهاية الشهر

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استقر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الزمالك،علي تأجيل مناقشة أي عروض خارجية تلقاها في الفترة الماضية، سواءًا داخل الخليج أو خارجه حتي نهاية الشهر الجاري.

وجاء قرار كهربا بعد انتظار انتهاء إعارته بشكل رسمي مع ناديه اتحاد جدة السعودي، والذي ينتهي نهاية شهر يونيو الجاري، خصوصا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن بخصوص الاستمرار في السعودية أو الرحيل لأحد الدوريات الخليجية أو الأوروبية.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن أنه اتفق مع كهربا على الاستمرار حتي نهاية دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا رفضه فكرة رحيله في فترة الانتقالات الجارية.