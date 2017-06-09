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السيسي يودع ملك البحرين في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

يودع ملك البحرين في مطار القاهرة

02:14 م الجمعة 09 يونيو 2017

السيسي يودع ملك البحرين في مطار القاهرة

السيسي يودع ملك البحرين في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عقب زيارة رسمية للقاهرة استغرقت يومين، ضمن جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية، وكان في وداعه بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الرئيس السيسى خلال المباحثات علي خصوصية وتميز العلاقات المصرية البحرينية ، والحرص على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ، كما أشاد بدور مملكة البحرين وجهودها فى تعزيز العمل العربى المشترك .

من جانبه أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لمواقف الداعمة لمملكة البحرين، ومؤكداً أن مصر ستظل دوماً ركيزة للأمن القومى العربى والمنطقة.

كما بحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، ومنها القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر، حيث أكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن إصرارها على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر والبحرين والدول العربية بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومي العربي ووحدة الدول العربية .​

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