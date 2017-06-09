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فتح باب الطعون على نتائج الابتدائية والإعدادية بالأزهر

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مصراوي Masrawy

فتح باب الطعون على نتائج الابتدائية والإعدادية بالأزهر

02:08 م الجمعة 09 يونيو 2017

فتح باب الطعون على نتائج الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب الطعون وتقديم التظلمات على نتائج الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية للعام 2016/2017 بداية من يوم الأربعاء الماضي، ولمدة 15 يومًا، بمقرات لجان النظام والمراقبة بالمناطق.

وطالبت الإدارة المركزية للامتحانات، رؤساء المناطق الأزهرية وأعضاء الحاسب الآلي، بضرورة التواجد يوميًا لاستقبال الطعون والبت فيها.

واعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادات: الابتدائية والإعدادية والقراءات الأزهرية للعام الدراسي 2016/2017 يوم الأحد الماضي.

وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية 64.50%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 160591 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 158729 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1862 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الأول للشهادة الإعدادية 46.74%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 134498 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 132916 طالبًا وطالبة ، وتخلف منهم 1582 طالبًا وطالبة.

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مصراوي Masrawy

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