السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي
السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي
02:05 م الجمعة 09 يونيو 2017
السيسي يؤدي صلاة الجمعة
القاهرة - (أ ش أ)
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وقد أم الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والتي تحدث فيها عن انتصارات الجيش المصري وقدرته العظيمة على تحقيق النصر عبر الإيمان بالله والعزيمة.
وقال إن الحياة تسير على سنن لا تختلف أبدا في النفس والكون والمجتمعات، مشيرا إلى أن من بين هذه السنن الكونية حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر والتي أعاد فيها الجيش المصري للمصريين كرامتهم وعزتهم وللأمة العربية هيبتها.
وأضاف أن انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر جاءت لتؤكد قدرة الجيش المصري على تحقيق الصعاب رغم أن الخبراء والمحللين أكدوا حينها أن الجيش المصري يحتاج سنوات من أجل تحقيق النصر، مؤكدا أن العزيمة والإيمان الراسخ في قلوب جنودنا البواسل عجل بالنصر وحقق المستحيل في ظل تعنت العالم مع الحق المصري الأصيل.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بدء احتفالية مرور 1077 عامًا على صلاة أول جمعة بالأزهر
-
بدء المباحثات بين الرئيس السيسي وعاهل البحرين
-
"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها
-
السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
شاب يذبح صهره أمام المارة بالشرقية.. وأسرة المجني عليه تحرق منزل المتهمأخبار
-
مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)أخبار
-
لعبة ترامب الخطيرة في الشرق الأوسطأخبار
-
رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار
-
وزير إماراتي يستنكر "طلب قطر الحماية العسكرية من دولتين غير عربيتين"أخبار
-
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئأخبار