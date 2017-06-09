السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي

القاهرة - (أ ش أ)

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقد أم الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والتي تحدث فيها عن انتصارات الجيش المصري وقدرته العظيمة على تحقيق النصر عبر الإيمان بالله والعزيمة.

وقال إن الحياة تسير على سنن لا تختلف أبدا في النفس والكون والمجتمعات، مشيرا إلى أن من بين هذه السنن الكونية حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر والتي أعاد فيها الجيش المصري للمصريين كرامتهم وعزتهم وللأمة العربية هيبتها.

وأضاف أن انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر جاءت لتؤكد قدرة الجيش المصري على تحقيق الصعاب رغم أن الخبراء والمحللين أكدوا حينها أن الجيش المصري يحتاج سنوات من أجل تحقيق النصر، مؤكدا أن العزيمة والإيمان الراسخ في قلوب جنودنا البواسل عجل بالنصر وحقق المستحيل في ظل تعنت العالم مع الحق المصري الأصيل.