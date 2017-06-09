103 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بأسيوط والوادي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الجمعة، لمصراوي، "إنه جري تنفيذ 95% من خطة الإحلال والتجديد بأسيوط والوادي الجديد بإجمالي 103 مليون جنيه للعام المالی الحالی".

وأضاف محمد، أن الخطة تشمل عملیات الإحلال و التجدید لشبکات المیاه ودق آبار ارتوازية وشراء معدات وقطع غيار وسيارات مياه ومعامل متنقلة طبقا لخطة الشركة الموضوعة، بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، والتي تقوم بدورها بحصر احتياجات جميع المناطق بهدف توصيل الخدمة بأفضل شكل.

وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين الشركة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من الخطة قبل نهاية العام المالي الحالي، وتنفيذ جميع الخطط للمناطق الأشد احتياجا بالمحافظة بعد حصرها، مشيراً إلى مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية .