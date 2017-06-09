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ترامب يعتبر أنه تمت تبرئة ساحته بشكل كامل بعد شهادة كومي

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مصراوي Masrawy

يعتبر أنه تمت تبرئة ساحته بشكل كامل بعد شهادة كومي

01:47 م الجمعة 09 يونيو 2017

ترامب يعتبر أنه تمت تبرئة ساحته بشكل كامل بعد شهادة كومي

واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الجمعة، أنه تمت "تبرئة ساحته بشكل كامل وتام" خلال الشهادة التي أدلى بها الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) جيمس كومي أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس .

وغرد ترامب : " رغم الكثير من البيانات الخاطئة والأكاذيب، (تمت) تبرئتي بشكل كامل وتام.. وياللهول إن كومي مسرب !"، وذلك في أول رد فعل عام على جلسة الاستماع.

اتهم كومي ترامب بإقالته لعرقلة مسار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ثم الكذب بشأن دوافع هذا الإجراء.

وأكد أيضا أن ترامب لم يخضع شخصيا لتحقيق اتحادي.

وخلال شهادته، اعترف كومي أنه بعدما اقاله ترامب في التاسع من مايو، طلب من صديق تسريب توثيق محتويات لقاءات ترامب للصحافة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعيين مدع خاص .

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مصراوي Masrawy

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