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مدرب أياكس وإنتر السابق يقترب من تدريب كريستال بالاس

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مدرب أياكس وإنتر السابق يقترب من تدريب كريستال بالاس مدرب أياكس وإنتر السابق يقترب من تدريب كريستال بالاس

التحرير

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي كريستال بالاس، في محادثات متقدمة، مع الهولندي فرانك دي بور، لتولي منصب المدير الفني للفريق، بداية من الموسم المقبل.

وكان قد تقدم سام ألاردايس، صاحب الـ 62 عامًا، باستقالته من تدريب كريستال بالاس، بعد أيام من قيادته للفريق إلى النجاة من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عقب توليه المهمة في ديسمبر الماضي، خلفاً للمقال ألان بردو.

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الجدير بالذكر أن فرانك دي بور، صاحب الـ 47 عامًا، تولى قيادة أياكس الهولندي خلال الفترة من 2010 إلى 2016، ثم تولى إنتر الإيطالي قبل أن يُقال.

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التحرير

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