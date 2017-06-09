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وكيل أعمال فيراتي يلمح إلى اقترابه من يوفنتوس

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وكيل أعمال فيراتي يلمح إلى اقترابه من يوفنتوس وكيل أعمال فيراتي يلمح إلى اقترابه من يوفنتوس

التحرير

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ألمح دي كامبلي وكيل أعمال ماركو فيراتي إلى حرص اللاعب الإيطالي على الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويمتد عقد متوسط الميدان الإيطالي البالغ من العمر 24 عاما مع باريس سان جيرمان حتى عام 2021، إلا أن التقارير الصحفية المنتشرة مؤخرا ربطت بينه وبين الانتقال للعديد من الأندية يأتي على رأسها برشلونة وريال مدريد.

وأوضح وكيل أعمال فيراتي بأنه يتوقع بأن يدخل يوفنتوس بقوة في الميركاتو الحالي وخاصة من أجل التعاقد مع فيراتي على الرغم من رغبة يوفنتوس في الاحتفاظ بخدماته بأي ثمن.

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وأوضح دي كامبلي بأن الأموال لم تعد كل شيء، مشيرا إلى أن اليوفي يعد من أكثر الأندية الجاذبة للاعبين بفضل تواجد العديد من اللاعبين الكبار في صفوف السيدة العجوز.

وخاض فيراتي 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات الموسم الماضي الماضي، وخسر مع الفريق لقب الدوري الفرنسي لصالح موناكو كما ودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة المذلة من برشلونة في الكامب نو 6-1.

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التحرير

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