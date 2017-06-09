سلوتسكي مديرًا فنيًا للمحمدي في هال سيتي

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أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي، الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي، عن تعيينه للروسي، ليونيد سلوتسكي، مديرًا فنيًا للفريق، وذلك حسبما أفاد هال عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وكان قد هبط هال سيتي الموسم الماضي، من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، إلى الدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد احتلال الفريق المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة.

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يشار إلى أن ليونيد سلوتسكي، صاحب الـ46 عامًا، درب كل من أولمبيا فولجوغراد، وأورالان إليستا، ونادي موسكو، وكرييلا سوفيتوف سامارا، وسيسكا موسكو، والمنتخب الروسي.