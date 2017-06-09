بونوتشي ينفي شائعات الرحيل عن يوفنتوس

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نفى المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي الشائعات المنتشرة في الأونة الأخيرة بشأن رحيله المنتظر عن صفوف يوفنتوس والانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ورفض بونوتشي الانتقال إلى مانشستر سيتي قبل بداية موسم 2016- 2017 من أجل البقاء في صفوف اليوفي، إلا أن التقارير التي انتشرت مؤخرا تفيد برغبته في خوض تجربة جديدة.

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ولم تكن علاقة بونوتشي جيدة بمدربه ماسيمليانو أليجري في شهر فبراير الماضي وهو الأمر الذي يحفز تشيلسي للتعاقد معه خاصة في ظل رغبة مدرب البلوز أنطونيو كونتي في العمل مع بونوتشي من جديد.

وخرج بونوتشي لينفي تماما تلك الشائعات مشيرا إلى التزامه بعقده الممتد حتى عام 2021، والجدير بالذكر أن المدافع الإيطالي خاض 45 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم وحقق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.