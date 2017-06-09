الزراعة تستعين بشركة خاصة لتطوير المتحف الزراعي بـ22 مليون جنيه

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وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة عاجلة، لتطوير المتحف الزراعي المصري نظرًا لأهميته التاريخية فى حياة الفلاح والمزارعين، لكونه يعبر عن حضارة مصر الزراعية، بجانب أنه مركزًا للثقافة الزراعية.

وقال صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية، إنه تم اعتماد مبلغ مالي مقدر بـ22 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعي، وتجديد 7 مبانِ أثرية بداخله، مشيرًا إلى أنه تم إسناد عملية تطويره إلى شركة finance ، لتطوير المسطحات الخضراء وتركيب كاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار، وزيادة عمال النظافة والمراقبين والمرشدين والترويج للمتحف من خلال وسائل الاعلام لجذب السياحة، والاتفاق مع وزارة الآثار لمراجعة جميع القطع الأثرية التي تم تسجيلها بالمتحف الزراعي لتسجيلها ضمن المقتنيات الآثرية.

وأضاف الحداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن خطة التطوير تشمل أيضا ساحة انتظار للسيارات وخاصة المساحات الفضاء أسفل كوبري 6 أكتوبر، وعمل كافيتريات داخل المتحف، وتخصيص جزء للأماكن الترفيهية للأطفال التى تجذب الزائرين، وزيادة العمالة وأفراد أمن الحراسة، موضحًا أن هناك اقتراح بطرح مبادرة على عدد من رجال الأعمال والقطاع الخاص لاستغلال المساحات الكبيرة الفضاء التى تقدر بمليارات الجنيهات، وتحويلها إلى محال للتسوق على غرار شوارع التسوق الشهيرة فى أوروبا، وإنشاء مطاعم ومحال لبيع المنتجات الغذائية الشهيرة للترويج للسياحة الداخلية وجذب السياح.

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وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن المتحف الزراعي يضم 7 متاحف داخلية منها المتحف الزراعى الفرعوني، ويوجد به أدوات من العصر الحجري، وأواني أثرية وأنواع للخبز والبسكويت ما قبل 1500 عام، وصومعة لتخزين القمح وآلة النيل وتمساح طوله 5.5 متر محنط وملفوف بالكتان مدهون بطبقة "القار"، كما يوجد به أول فأس عرفه الفلاح الفرعوني قبل 5 آلاف سنة، ويوجد بالمتحف لوحات إرشادية عن صيد الطيور بالفخاخ، وصيد الأسماك، ووجود الأطباق، والمطرحة، والغربال، لتنقية الحبوب وبانوراما للعمليات الزراعية قبل حرث الأرض، وأدوات الحقل الفرعوني.

ويضم متحف المجموعات العلمية، خريطة خط النيل والدلتا والمحاصيل التي تزرع في كل منطقة، والتعرف على حالة المجتمع الريفى من صناعات كصناعات الزجاج والسجاد والمنجد البلدى والسوق الريفي، وهناك البيت الريفي المصرى، كالاحتفال بالمولود والاحتفال بزفة العروس، وخريطة كاملة لأصناف الأقطان في مصر والآلات الصناعية لتصنيع الملابس.