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أبو العلا: تصنيف 59 شخصا و12 منظمة تأويهم قطر خطوة فعالة لمواجهة الإرهاب

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أبو العلا: تصنيف 59 شخصا و12 منظمة تأويهم قطر خطوة فعالة لمواجهة الإرهاب أبو العلا: تصنيف 59 شخصا و12 منظمة تأويهم قطر خطوة فعالة لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن البيان الذي أصدرته الدول الأربعة والسعودية والإمارات والبحرين بشأن تصنيف 59 شخصا و12 منظمة على لائحة الإرهاب وجميعهم يعيشون في قطر، يعد خطوة جيدة فعالة فى طريق مواجهة الإرهاب ووقف مصادر تمويله فى المنطقة.

وأضاف أبو العلا في بيان اليوم، الجمعة، أن البعض ظن بأن قطع العلاقات مع قطر هو نهاية المطاف وهذا الأمر غير صحيح إذ يبدو أن الدول العربية لديها نية بخطوات فعالة لمواجهة وردع الإرهاب في المنطقة وتبذل جهودا مضنية في سبيل تحقيق ذلك.

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ولفت إلى أن مصر والسعودية تقودان حربا بامتياز ضد الدول الراعية للإرهاب ومعهما الإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن إدراج شخصيات مثل يوسف القرضاوي وطارق الزمر وغيرهم على لائحة الإرهاب من عدة دول مجتمعة خطوة طال انتظارها كثيرا فمن المهم جدا أن يعي العالم جيدا بأن قطر تأوي الإرهاب وعلينا ردع ممارسات النظام القطري.

وأوضح أنه من المؤسف أن نجد أفراد من العائلة المالكة القطرية يدعمون الإرهاب بالمال والسلاح مضيفا أنها «إنها فضيحة بكل المقاييس فهم ينهبون أموال الشعب القطري ويغذون بها الإرهاب وسيلحق بهم العار والخزي». 

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التحرير

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