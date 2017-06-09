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نائب: التصرف المصري تجاه أزمة قطر بعد قطع العلاقات العربية عاقل ومتزن

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نائب: التصرف المصري تجاه أزمة قطر بعد قطع العلاقات العربية عاقل ومتزن نائب: التصرف المصري تجاه أزمة قطر بعد قطع العلاقات العربية عاقل ومتزن

التحرير

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قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن التصرف المصري تجاه أزمة قطر بعد قطع العلاقات العربية موقف عاقل جدا ومتزن، وينم عن إلمام كامل «بالإرهاب القطري وتداعياته المشئومة على المنطقة».

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن دعوة لمجلس الأمن الدولي للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق، يؤكد أن مصر «عازمة على استئصال الإرهاب القطري من جذوره».

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وأشار إلى أن الدوحة إن لم تغير سياساتها الداعمة للارهاب، والمنظمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية والقاعدة والنصرة وغيرهم فإنها ستواجه برد حاسم ومزلزل كما حدث من جانب كل الدول العربية.

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التحرير

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