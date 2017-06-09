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ضبط شخصين لسرقتهما معملًا بمدرسة في شبين القناطر

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ضبط شخصين لسرقتهما معملًا بمدرسة في شبين القناطر ضبط شخصين لسرقتهما معملًا بمدرسة في شبين القناطر

التحرير

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كتب: علاء النجار

ألقت مباحث القليويية القبض على صاحب معرض كمبيوتر، وطالب لقيامهما بسرقة 16 كيسة كمبيوتر من معمل مدرسة صناعية بشبين القناطر، تم التحفظ على المسروقات وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

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كان المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث مركز شبين القناطر تلقى بلاغًا من محمد عبد الراضي عيسى عوض 49 عامًا - أمين عهدة بمدرسة عرب جهينة الصناعية بنات يفيد بسرقة عدد 16 كيسة كمبيوتر من داخل معمل الكمبيوتر الخاص بالمدرسة عن طريق كسر القفل الخاص بالمعمل، تم إخطار اللواء أنور سعيد فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "أحمد ف"، 31 سنة، صاحب معرض كمبيوتر و"جمال ع"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الصناعي.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتم التحفظ عليهما.

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التحرير

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