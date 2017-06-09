طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية
طالبة تتفق مع 3 أشخاص لاختطاف خطيبها.. والأمن يحرره بالمنوفية
01:15 م الجمعة 09 يونيو 2017
مديرية أمن المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
حررت قوة من مديرية أمن المنوفية، سائق، اليوم الجمعة، من مختطفيه بمركز قويسنا.
وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يتضمن بلاغ "ش.ل.ع" بالمعاش ومقيم القاهرة بغياب ابنه "ج " سائق كما ورد له اتصال من مجهولين أخبروه بأن نجله طرفهم وطلبوا منه سداد مبلغ 10 آلاف جنيه فدية لإطلاق سراح الشاب.
وأكد الأب فيما بعد للمتهمين أنه أحضر المبلغ وسيسدده لهم بمدينة قويسنا، عندها جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ج.س.ع " موظف، " ك.ف.ص" ، " ج.ع.ن" عامل بسبب خلافات بين المجنى عليه وخطيبته، استغلت وجود صداقة بينها والمتهم الأول واتفقت معه وأصدقاء له لارتكاب الواقعة بغرض الانتقام من المجنى عليه.
وتمكن فريق البحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه بمسكن خاص بالمتهم الأول وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وإطلاق سراح الشاب الذي تلاحظ إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والصدر والذراعين.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة والتعدي على المجنى عليه بالضرب.
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