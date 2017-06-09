ضبط المتهم بقتل صهره بالشرقية.. والتحفظ على 3 أقارب للمجني عليه

الشرقية – فاطمة الديب

قال اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، إن فريق البحث الجنائي بمركز ديرب نجم، تمكن من ضبط المتهم بقتل شاب بقرية "برمكيم" التابعة لدائرة المركز.

وأضاف خطاب، في تصريح خاص، اليوم الجمعة، أنه تم التحفظ أيضًا على ثلاثة من أقارب المجني عليه؛ لمحاولتهم إشعال النيران في منزل المتهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارًا من مستشفى ديرب نجم، بوصول جثة "أحمد عبدالله" 20 عامًا، عامل، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة.

وتبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وابن خال زوجته "أبوعطا.أ" أثناء سير الأول في الشارع العام؛ حيث قام الأخير بتوجيه السباب له بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم، بإصابة المجني عليه بجرح قطعي بالرقبة، تسبب في قطع أحد الشرايين ووفاة المجني عليه.

وأثارت الواقعة غضب أقارب المجني عليه، فقام 3 منهم بإشعال النيران بمنزل تحت الإنشاء مملوك للمتهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.