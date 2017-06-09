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مقتل 21 داعشيا خلال قصف شنه طيران التحالف الدولي غربي العراق

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مصراوي Masrawy

مقتل 21 داعشيا خلال قصف شنه طيران التحالف الدولي غربي العراق

12:54 م الجمعة 09 يونيو 2017

مقتل 21 داعشيا خلال قصف شنه طيران التحالف الدولي غربي العراق

غارات طيران التحالف الدولي

الانبار- (د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي قصف عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش ما أدى إلى مقتل 21 شخصا من عناصر التنظيم في منطقة عانه التابعة لمحافظة الانبار، 118 كيلومترا غربي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "أن طيران التحالف الدولي نفذ اليوم الجمعة طلعات جوية طالت تجمعات لداعش في منطقة عانه في اطار العمليات الاستباقية لتحرير ما تبقى من مدن الانبار، وتمكنت من قتل 21 من داعش".

يأتي قصف التحالف الدولي في إطار العمليات التي تهدف إلى تحرير كامل الموصل من تنظيم داعش بعد تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر يناير الماضي .

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