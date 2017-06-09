مقتل 21 داعشيا خلال قصف شنه طيران التحالف الدولي غربي العراق
مقتل 21 داعشيا خلال قصف شنه طيران التحالف الدولي غربي العراق
12:54 م الجمعة 09 يونيو 2017
غارات طيران التحالف الدولي
الانبار- (د ب أ):
أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي قصف عدة مواقع تابعة لتنظيم داعش ما أدى إلى مقتل 21 شخصا من عناصر التنظيم في منطقة عانه التابعة لمحافظة الانبار، 118 كيلومترا غربي بغداد.
وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "أن طيران التحالف الدولي نفذ اليوم الجمعة طلعات جوية طالت تجمعات لداعش في منطقة عانه في اطار العمليات الاستباقية لتحرير ما تبقى من مدن الانبار، وتمكنت من قتل 21 من داعش".
يأتي قصف التحالف الدولي في إطار العمليات التي تهدف إلى تحرير كامل الموصل من تنظيم داعش بعد تحرير الجانب الأيسر من المدينة في شهر يناير الماضي .
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