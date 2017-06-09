عماد جاد يطالب السعودية بإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية

كتبت- ياسمين محفوظ:

أشاد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعضو مجلس النواب، بالبيان الصادر عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بإدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، مشيرًا إلى أن هذا البيان يُعد استمرارًا للموقف المشترك بين الدول للضغط على قطر حتى تتراجع عن سياساتها وتتوقف عن تمويل الإرهاب.

ولفت جاد، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة استمرارية الموقف العربي المشترك ضد قطر، خاصةً أن الأخيرة لن تتراجع بسهولة عقب لجوئها إلى إيران وتركيا، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم التي يجب أن تُتخذ الآن، هي من قبل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية رسمياً.

وأصدرت 4 دول عربية، هي:"السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، بيانًا يضم قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنهم شخصيات مطلوبة دولياً، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وأكد البيان، الصادر أمس الخميس، اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعًا، وتضم 59 فردًا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.