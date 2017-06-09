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ضبط "رقيب شرطة"بحوزته 42 لفافة هيروين بطنطا

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مصراوي Masrawy

ضبط "رقيب شرطة"بحوزته 42 لفافة هيروين بطنطا

12:52 م الجمعة 09 يونيو 2017

الغربية – مروة شاهين:

ألقت وحدة مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، القبض على رقيب شرطة مقيم بقرية محلة منوف التابعة للمركز بحوزته 42 لفافة هيروين وسلاح أبيض "مطواة".

كان العقيد وليد الصواف، مفتش مباحث مركزي طنطا وقطور تلقى إخطارًا من المقدم أحمد خيري جعيصة يفيد القبض على "أ.ح"، 37 سنة، رقيب شرطة من قوة قسم روض الفرج ومقيم بقرية محلة منوف التابعة للمركز حال تواجده في "راحته" وبمسكنه تنفيذا لإذن النيابة العامة.

وضبط بحوزة المتهم 42 لفافة هيروين وزنها 150 جرام و1250 جنيه وسلاح أبيض "مطواة".

تحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والمطواة بقصد الدفاع عن النفس.

وتحرر محضر رقم 19015 جنايات مركز طنطا وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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