الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يمتد الانخفاض في درجات الحرارة إلى شمال الصعيد، ليسود طقس غدًا السبت، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان اليوم الجمعة، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 27

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

بلطيم 23 28

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 36

العريش 18 32

نخل 16 32

طابا 20 33

الطور 24 32

مرسى علم 26 37

الغردقة 27 38

شرم الشيخ 28 36

رفح 17 31

كاترين 15 30

سيوة 22 34

المنيا 24 35

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 34

أبوسمبل26 42

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 26 37

سوهاج 26 37

الأقصر 26 42

أسوان 28 43

شلاتين 26 40

حلايب 27 36

الوادى الجديد 26 40

قنا 27 41

نويبع 26 34 ​