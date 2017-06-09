بوجبا عن زلاتان: ساعدنا كثيرا خلال الموسم الماضي

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أشاد بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن زميله في الفريق، زلاتان إبراهيموفيتش، حيث صرح أن الفريق ككل قد إستفاد منه خلال الموسم الماضي، سواء على أرضية الملعب أو خارجه.

وقال بوجبا، في تصريحات نقلتها «سكاي سبورتس»: "زلاتان ساعدنا كثيرا خلال الموسم الماضي، ليس فقط كرياضي وإنما أيضا على مستوى العقلية داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "هو شخص رائع ومرح بشكل كبير، أقضي معه أوقاتا رائعة دائما. في الملعب يريد الفوز باستمرار، أضاف هذه العقلية إلى الفريق، سجل العديد من الأهداف هذا الموسم، لم يتوقع أحد أن يقوم بهذا في هذه السن".

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وتابع الدولي الفرنسي بول بوجبا: "حظه كان سيئا بتعرضه لإصابة سيئة لكنه فاز بثلاث بطولات. سيظل دائما زلاتان".

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، في المباراة التي جمعت فريقه مع أندرلخت في منافسات الدوري الأوروبي، وأصبح من المؤكد غياب السويدي المخضرم عن الشياطين حتى مطلع 2018.