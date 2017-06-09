رونالدو يقترب من الغياب عن السوبر الأوروبي

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يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في اتباع نفس الخطة الموسم المقبل في التعامل مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال منحه فترات طويلة من الراحة وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى اتفاق كل من زيدان ورونالدو على ضرورة الحصول الأخير على الراحة وعدم خوض جميع الدقائق في الموسم من أجل التتويج بالبطولات كما حدث هذا العام بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يحصل رونالدو على عطلة صيفية طويلة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات، على أن لا يعود رونالدو على الولايات المتحدة حيث يخوض ريال مدريد فترة الإعدادية للموسم المقبل أي أنه لن يشارك في المباراة الودية أمام برشلونة والتي ستقام يوم 29 يوليو المقبل في ميامي.

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ومن المتوقع أن يغيب رونالدو أيضا عن السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد يوم 8 أغسطس المقبل كجزء من الراحة التي يحصل عليها، وذلك كي يكون مستعدًا لصدام برشلونة في السوبر الإسباني.

والجدير بالذكر أن رونالدو أنهى الموسم بقوة من خلال تسجيل الكثير من الأهداف في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مما أكد على أهمية حصوله على الراحة للظهور بشكل جيد في المواعيد الكبرى.