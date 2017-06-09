نادال يخشى مفاجأت تيم في نصف نهائي رولان جاروس

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يحتضن ملعب فيليب شاتريه، اليوم الجمعة، مباريات نصف نهائي بطولة رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث يواجه رافائيل نادال، نظيره دومينيك تيم، في اللقاء الثالث بينهما في غضون 6 أسابيع فقط.

ويمتلك اللاعب النمساوي العديد من الأسلحة القادرة على إزعاج نادال من الضربات الأمامية والخلفية الهائلة إلى جانب قوة الإرسال، بل ويعد تيم من اللاعبين القلائل القادرين على إزعاج نادال على الملاعب الترابية، ومن بين القلائل أيضا الذين تغلبوا على نادال أكثر من مرة على الملاعب الترابية.

ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة على تيم بواقع 4 انتصارات مقابل تعرضه لهزيمتين، وأتت جميع المواجهات الـ6 على الملاعبة الترابية، وتفوق نادال على تيم هذا الموسم في بطولة مدريد للأساتذة وبطولة برشلونة، بينما فاز اللاعب النمساوي في أخر مواجهة في ربع نهائي بطولة روما للأساتذة.

ويصل تيم ونادال إلى نصف النهائي في أفضل مستوى ممكن، حيث لم يخسر أي منهما أي مجموعة طوال مشوارهما في البطولة حتى الأن، وخسر نادال الذي فاز باللقب 9 مرات من قبل 22 شوطًا فقط في الأدوار السابقة، بل وخسر 8 أشواط فقط في أخر 3 مباريات.

ويأمل تيم في مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة، وذلك بعد اقصاءه نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب في ربع النهائي بثلاث مجموعات نظيفة، ولكنه يصطدم بعنصر الخبرة، ففي الوقت الذي يخوض فيه اللاعب النمساوي نصف النهائي الثاني في مسيرته في بطولات الجراند سلام، يخوص نادال نصف النهائي رقم 25.

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وفي نصف النهائي الأخر، يصطدم المصنف الأول عالميا أندي موراي، باللاعب السويسري ستانيسلاس فافرينكا في تكرار لنصف نهائي العام الماضي، الذي فاز به اللاعب البريطاني على حامل اللقب حينها في 4 مجموعات.

ويعاني موراي من ضعف النتائج قبل مشاركته في رولان جاروس هذا العام، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم على الملاعب الترابية هذا الموسم، ولكنه قدم مستويات جيدة في نسخة هذا العام بالإطاحة بخوان مارتن ديل بوترو وكي نيشيكوري.

ويتفوق موراي في المواجهات المباشرة بواقع 10 انتصارات مقابل 7 هزائم، ونجح في الفوز في أخر مواجهتين، ويرغب كل من البريطاني والسويسري في الوصول إلى المباراة النهائية في رولان جاروس للمرة الثانية، ليصبح أي منهما اللاعب رقم 20 في تاريخ العصر الحديث الذي يصل إلى نهائي البطولة أكثر من مرة.

وفي حال فاز موراي بمباراة اليوم، فسيصبح اللاعب السابع في العصر الحديث الذي يصل إلى نهائيات البطولات الأربع الكبرى على أقل تقدير مرتين في كل بطولة.