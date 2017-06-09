مانشستر يونايتد يضم مدافع بنفيكا

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أكدت عدة صحف برتغالية، اليوم الجمعة، أن السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع بنفيكا، سينضم رسميًا لمانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة، وأن الفريقان توصلا لاتفاق رسمي على جميع الشروط في العقد.

وذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، أن ليندلوف الذي كان هدفا لـ جوزيه مورينيو، مدرب مانشتر يونايتد، منذ الصيف الماضي، أصبح قاب قوسين أو أدنى من كتيبة مورينيو، ويتبقى له الفحص الطبي فقط، والذي سيجريه خلال الأيام القادمة.

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وكان مورينيو قد وضع عدة أهداف لمحاولة التعاقد معها هذا الصيف، منها مدافع قوي ومهاجم صريح ليكون بديلا لزلاتان إبراهيموفيتش المصاب، حيث وضع كلا من أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي، وألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كهدفين لإقتناص أحدهما.