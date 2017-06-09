المنصورة تستضيف فعاليات الملتقى الرمضانى الأول للرياضة للجميع

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افتتح عماد البنانى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، ثانى فاعليات الملتقى الرمضانى الأول للرياضة للجميع، الذى نظمه الاتحاد المصرى، وذلك على الملعب الرئيسى لاستاد المنصورة، بمشاركة 600 مشارك، من مختلف الفئات العمرية من أندية الدقهلية والشرقية ودمياط.

وصرح البنانى، بأن الفاعليات تستمر أسبوعيا خلال شهر رمضان، حيث تم تنفيذ الفاعلية الأولى، في محافظة الجيزة، على ملاعب كلية التربية الرياضة جامعة حلون بالهرم، مشيرا إنها لاقت استحسان المشاركين الذين اثنوا على الفكرة، وطالبوا بتكرارها دوريًا.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، أن الفاعلية الثالثة ستنفذ في محافظة الإسكندرية، على ملاعب نادى 6 أكتوبر للقوات المسلحة بالأنفوشى، مؤكدًا أن هذه الفاعلية تهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية والشباب، في أمسية رمضانية بها المتعة والترفيه والرياضة.

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وأشار البنانى، إلى أن الاتحاد المصرى يقدم مسابقة يومية طوال شهر رمضان، بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة باجمالى جوائز 15 ألف جنيه.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة للجميع، أن الفاعليات تتضمن مهارات استعراضية في كرة القدم والسلة والطائرة واليد، بالإضافة إلى مهارات ألعاب المضرب ويختتم بمهرجان ترويحى للألعاب الصغيرة.

الجدير بالذكر أن شارك في الفاعلية محمد السمنودى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، ورمضان شورية، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وجمال سليمان، المدير الفني للاتحاد المصرى، ومحمود صالح، المدير المالى للاتحاد، وعدد من قيادات ورموز الرياضة بالمحافظة.