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«برزنتيشن» تتسلح بهاني أبوريدة في مزايدة رعاية الجبلاية

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«برزنتيشن» تتسلح بهاني أبوريدة في مزايدة رعاية الجبلاية «برزنتيشن» تتسلح بهاني أبوريدة في مزايدة رعاية الجبلاية

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، عن وجود مخالفة للوائح في تقدم برزنتيشن، بعرض لرعاية اتحاد الكرة الفترة المقبلة.

قال المصدر، إن برزنتيشن لم تسدد 29 مليون جنيه، من قيمة مستحقات اتحاد الكرة، نظير عقد الرعاية الساري حاليًا بين الطرفين، واللوائح تمنع أي شركة لم تسدد مديونياتها للجبلاية من الدخول في مزايدة، أو التقدم بعروض لنفس الكيان مرة أخرى.

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وتابع المصدر بأن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، طلب من ثروت سويلم، المدير التنفيذي، منح خطاب لبرزنتيشن، بموافقة الجبلاية على لجوء الشركة للتحكيم.

ويهدف رئيس اتحاد الكرة، من وراء ذلك إلى لجوء الشركة للتحكيم، وبالتالي يتحول مبلغ الـ29 مليون جنيه من «مديونية»، إلى «محل نزاع»، ومن ثم يصبح من حق الشركة التقدم بعرض لرعاية الجبلاية.

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التحرير

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