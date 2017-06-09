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مقتل 13 شخصا جراء قصف صاروخي وسط الموصل العراقية

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مصراوي Masrawy

مقتل 13 شخصا جراء قصف صاروخي وسط الموصل العراقية

11:55 ص الجمعة 09 يونيو 2017

مقتل 13 شخصا جراء قصف صاروخي وسط الموصل العراقية

قصف صاروخي وسط الموصل العراقية

الموصل - (د ب أ):

أفاد سكان محليون، اليوم الجمعة، بمقتل 13 مدنيا من عائلة واحدة جراء قصف صاروخي في منطقة المشاهدة، وسط الموصل القديمة في الساحل الأيمن 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وأوضح السكان في إتصال مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "أن القصف كان شديدا على أحد المنازل في منطقة المشاهدة في الموصل القديمة، ما أدى إلى مقتل عائلة تتكون من 13 فردا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تدمير المنزل".

وذكر الشهود أنه لم يتم التعرف على الجهة التي نفذت القصف "سواء من الطيران العراقي أو التحالف الدولي أو داعش إلا أنه كان قويا".

وتشهد منطقة الموصل القديمة معارك طاحنة لإخراج داعش منها حيث تعد أخر معاقل التنظيم في الموصل.

ولايزال تنظيم داعش يحتجز مئات العوائل كدروع بشرية في أحياء الموصل القديمة لإعاقة تقدم القوات العراقية لتحريرها من داعش.

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