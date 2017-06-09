أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض علي هارب من السجون فى أحداث يناير بالخانكة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض علي هارب من السجون فى أحداث يناير بالخانكة

11:50 ص الجمعة 09 يونيو 2017

القبض علي هارب من السجون فى أحداث يناير بالخانكة

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على مسجل شقى خطر، هارب من السجن وادى النطرون، فى أحداث يناير 2011.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى 25 قضية، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد اختباء الشقى الهارب، "م. م.أ" 39 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 25 قضية، مخدرات، وسرقة و آداب، وسلاح، وتموين، ومسجل شقي خطر تحت رقم 1505 فئة ( ب )، فرض سيطرة نشاط مستمر القاهرة، وآخر مسجل برقم 831 فئة( ب ) سرقة بالأكراه – القليوبية والهارب من السجون العمومية سجن 440 وادي النطرون في احداث يناير 2011.

وتبين من التحريات، أت المتهم يتخذ من أحد الأوكار بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة وكرا للاختباء فيه، فقامت قوة كبيرة قادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بمداهمته والقبض عليه، وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامى خلال فترة هروبه، والعرض على النيابه العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كشف غموض سرقة مخزن

    كشف غموض سرقة مخزن "سكر وزيت" في القليوبية

    أخبار
  • خفراء يقيدون عاملًا ويصورونه بملابس نسائية في القليوبية

    خفراء يقيدون عاملًا ويصورونه بملابس نسائية في القليوبية

    أخبار
  • أجهزة الأمن تكشف غموض اختفاء ربة منزل طوخ بعد قطع أهلها الطريق

    أجهزة الأمن تكشف غموض اختفاء ربة منزل طوخ بعد قطع أهلها الطريق

    أخبار
  • أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفة

    أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرة

    رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي

    طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لاأخبار

  • مصر والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهاب

    والبحرين :مقاطعة قطر جاء بعد فشل إثنائها عن دعم الإرهابأخبار

  • ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم

    ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرمأخبار

  • بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارة

    بسبب الحرارة الشديدة.. 4 متعلقات احذر من تركها داخل مقصورة السيارةسيارات

  • مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ

    مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

مفيد فوزي: العادلي حمى مصر من «الإخوان»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

إيناسيو عن هروب كوليبالي من مصر: «إتكسف على دمك»

موجز أخبار مصراوي 9/6/2017

موجز أخبار مصراوي 9/6/2017