القبض علي هارب من السجون فى أحداث يناير بالخانكة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على مسجل شقى خطر، هارب من السجن وادى النطرون، فى أحداث يناير 2011.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى 25 قضية، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد اختباء الشقى الهارب، "م. م.أ" 39 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 25 قضية، مخدرات، وسرقة و آداب، وسلاح، وتموين، ومسجل شقي خطر تحت رقم 1505 فئة ( ب )، فرض سيطرة نشاط مستمر القاهرة، وآخر مسجل برقم 831 فئة( ب ) سرقة بالأكراه – القليوبية والهارب من السجون العمومية سجن 440 وادي النطرون في احداث يناير 2011.

وتبين من التحريات، أت المتهم يتخذ من أحد الأوكار بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة وكرا للاختباء فيه، فقامت قوة كبيرة قادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بمداهمته والقبض عليه، وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامى خلال فترة هروبه، والعرض على النيابه العامة للتحقيق.