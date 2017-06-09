النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح 6 قتلى في "الخميس الدامي" بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج ، الجمعة ، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثامين 6 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة قتلوا أمس الخميس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي " الطرامنة " و " الشواخين " بنجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة المركز.

وجاء انتداب النيابة للطب الشرعي لبيان الإصابات التي تعرض لها الراحلين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما أمرت النيابة العامة ضبط وإحضار كلاً من " علي . ا .م " ، " م.ح.أ" ، " ح.م.أ " ، " م.أ " ، " ع. ي.م " ، " ح.. ش . ع " ، " إسلام . خ . ع " وجميعهم ينتمون لعائلة الطرامنة، ومتهمين في الأحداث التي شهدتها بلدة نجع عبد الله .

كان مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل تلقى إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع عبد الله بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج ووجود 6 قتلى.

وتبين أن المشاجرة بين عائلتي " الطرامنة " و " الشواخين " داخل أرض زراعية بناحية نجع عبد الله قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج لوجود حادث ثأري بين العائلتين محرر عنه المحضر رقم 4513 لسنة 2016 في واقعة مقتل أحمد محمد أحمد طرمان وشقيقه " محمد " ينتميان للعائلة الأولى " .

نتج عن الواقعة وفاة كلاً من " علي . م . ي " ، " رمضان . أ . ي " ، " أحمد . ي " ، " محمد ا . ش " ، " أحمد . ط . ا " وجميعهم ينتمون لعائلة " الشواخين " ، الطفل محمود أحمد محمود 8 سنوات طالب ، الطفل عبد الله عاطف حسن 10 سنوات طالب ، لا ينتمون لطرفي المشاجرة وتصادف مرورهما بالمكان .