مقتل 17 مدنيا في قصف للتحالف الدولي على مدينة الرقة وضواحيها

(أ ف ب):

قتل 17 مدنيا على الاقل الخميس في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مدينة الرقة وضواحيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت تخوض قوات سوريا الديموقراطية معارك عنيفة لطرد الجهاديين من معقلهم الابرز في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات التحالف الدولي مدينة الرقة وضواحيها باكثر من 25 غارة خلال الليل"، ما اسفر عن مقتل "17 مدنيا".

ومن بين القتلى، وفق عبد الرحمن، 12 شخصا قتلوا في غارة استهدفت مقهى انترنت في ضاحية جزرة غرب المدينة.

واشار عبد الرحمن إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة اصابة العشرات بجروح.

ومع تقدم قوات سوريا الديموقرطية أكثر في حملة الرقة وتصاعد حدة المعارك، سجل ارتفاع في الضحايا المدنيين جراء غارات التحالف الدولي.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية في معاركها ضد الجهاديين بالغارات الجوية والتسليح والمستشارين العسكريين على الارض.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية منذ اعلانها الثلاثاء "المعركة الكبرى لتحرير الرقة" اشتباكات عنيفة في مواجهة الجهاديين وخصوصا في حي المشلب في شرق المدينة، اول الاحياء التي اقتحمتها تلك القوات وباتت تسيطر على 70 في المئة منه.

وتدور اشتباكات عنيفة ايضا على الاطراف الغربية والشمالية للمدينة في مسعى من قبل قوات سوريا الديموقراطية لدخولها من هاتين الجهتين ايضا.