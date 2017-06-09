تسجيل إصابات بشلل الأطفال في سوريا

عناصر الهلال الأحمر السوري يقومون بحملة تلقيح في ا

(أ ف ب):

اعلنت "المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال" التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية الخميس تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بنوع من شلل الأطفال في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة سونا باري لوكالة فرانس برس إنها أول مرة تسجل إصابات بشلل الأطفال في سوريا منذ ظهور الوباء في محافظة دير الزور في 2013 و2014.

لكنها أشارت إلى أن سلالة الفيروس مختلفة عن تلك الفترة التي سجلت فيها 36 إصابة، بحسب المبادرة.

ويسيطر تنظيم داعش على القسم الأكبر من محافظة دير الزور الغنية بالنفط، بما في ذلك قسم من مدينة دير الزور. ويحاصر الجهاديون مناطق مدينة دير الزور التابعة لنظام دمشق، ما يحد من إمكانية حصول السكان على المواد الأساسية.

والفيروس الذي تم رصده في هذه المحافظة على ارتباط جيني بسلالة مشتقة من اللقاحات، وهو بالتالي مختلف عن شلل الأطفال الحاد الذي ظهر في المنطقة في 2013 وحمل على تنظيم حملة تلقيح طاولت ملايين الأطفال في الشرق الاوسط.

وأوضح الخبراء أنه "تم عزل سلالة الفيروس في حالتي إصابة بشلل الأطفال" في الخامس والسادس من مايو "وكذلك لدى طفل سليم في المجموعة ذاتها".

وأكدوا أنه يجري الإعداد لحملات تلقيح تستهدف مجموعات محددة من أجل زيادة مناعة السكان بشكل سريع.

وكشف تحليل اولي للوضع بحسب المبادرة العالمية عن "نسبة ضعيفة عموما من المناعة لدى سكان المنطقة، إنما مستويات متينة من مراقبة المرض".

وتابعت أنه "تم تعزيز أنشطة المراقبة وزيادة المناعة في الدول المجاورة أيضا".