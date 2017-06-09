أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خامنئي يحذر بان اعتداءات ايران ستؤجج "الكراهية" لواشنطن والرياض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خامنئي يحذر بان اعتداءات ايران ستؤجج "الكراهية" لواشنطن والرياض

11:32 ص الجمعة 09 يونيو 2017

خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من الطلبة الايرانيين في

(أ ف ب): 

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الجمعة أن الاعتداءات التي نفذها تنظيم داعش الأربعاء في طهران "لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية" لواشنطن والرياض، متحدثا بمناسبة مراسم تشييع ضحايا هذه الهجمات.

وقال خامنئي في رسالة تعزية إلى عائلات القتلى الـ17 جراء الاعتداءات إن "مثل هذه الأعمال لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية لحكومة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة مثل () ".

وبدأت مراسم تشييع ضحايا الاعتداءات صباح الجمعة في طهران بحفل أقيم في مقر مجلس الشورى الذي استهدفه أحد الهجومين.

وبعد صلاة الجمعة، ينطلق موكب من جامعة طهران في اتجاه مقبرة بهشت الزهراء القريبة من مرقد الإمام الخميني الذي استهدفه الاعتداء الثاني.

واستهدف الاعتداءان موقعين يحملان قيمة رمزية كبرى في إيران ونفذهما خمسة مسلحين بينهم انتحاريون فجروا أنفسهم.

وأعلنت إيران أن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم داعش وسافروا إلى سوريا والعراق قبل أن يعودوا إلى إيران.

وأشار الحرس الثوري الايراني الاربعاء الى "دور واضح" للولايات المتحدة والسعودية في الاعتداءات.

لكن وزير الاستخبارات محمود علوي رأى أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت "السعودية لعبت دورا".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

    مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

    أخبار
  • ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر

    ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر

    أخبار
  • إيران: الحكم بضلوع السعودية في الهجمات الإرهابية بطهران سابق لأوانه

    إيران: الحكم بضلوع السعودية في الهجمات الإرهابية بطهران سابق لأوانه

    أخبار
  • وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ

    وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم

    ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرمأخبار

  • وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوار

    وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوارأخبار

  • وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ

    وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئأخبار

  • رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرة

    رسالة قوية من الفريق أول صدقي صبحي الأبرز في صحف القاهرةأخبار

  • اللغة الإنجليزية تتسبب في

    اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار

  • "الكهرباء": زيادة الأسعار في يوليو المقبل مع مراعاة ظروف المواطنينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر

القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية السعودية ملف الأزمة مع قطر

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية السعودية ملف الأزمة مع قطر

في السعودية.. أجواء رمضان بصبغة مصرية

في السعودية.. أجواء رمضان بصبغة مصرية