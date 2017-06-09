خامنئي يحذر بان اعتداءات ايران ستؤجج "الكراهية" لواشنطن والرياض

خامنئي خلال لقاء مع مجموعة من الطلبة الايرانيين في

(أ ف ب):

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الجمعة أن الاعتداءات التي نفذها تنظيم داعش الأربعاء في طهران "لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية" لواشنطن والرياض، متحدثا بمناسبة مراسم تشييع ضحايا هذه الهجمات.

وقال خامنئي في رسالة تعزية إلى عائلات القتلى الـ17 جراء الاعتداءات إن "مثل هذه الأعمال لن تؤدي سوى إلى تأجيج الكراهية لحكومة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة مثل (الحكومة) السعودية".

وبدأت مراسم تشييع ضحايا الاعتداءات صباح الجمعة في طهران بحفل أقيم في مقر مجلس الشورى الذي استهدفه أحد الهجومين.

وبعد صلاة الجمعة، ينطلق موكب من جامعة طهران في اتجاه مقبرة بهشت الزهراء القريبة من مرقد الإمام الخميني الذي استهدفه الاعتداء الثاني.

واستهدف الاعتداءان موقعين يحملان قيمة رمزية كبرى في إيران ونفذهما خمسة مسلحين بينهم انتحاريون فجروا أنفسهم.

وأعلنت إيران أن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم داعش وسافروا إلى سوريا والعراق قبل أن يعودوا إلى إيران.

وأشار الحرس الثوري الايراني الاربعاء الى "دور واضح" للولايات المتحدة والسعودية في الاعتداءات.

لكن وزير الاستخبارات محمود علوي رأى أن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت "السعودية لعبت دورا".