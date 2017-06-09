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الصين تلجأ لهذه الطريقة لمنع الغش في الامتحانات

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مصراوي Masrawy

الصين تلجأ لهذه الطريقة لمنع الغش في الامتحانات

11:36 ص الجمعة 09 يونيو 2017

الصين تلجأ لهذه الطريقة لمنع الغش في الامتحانات

الامتحانات في الصين

مصراوي-

لجأت السلطات التعليمية في الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، لضبط الغشاشين مع خوض ملايين الطلاب بالمرحلة الثانوية امتحان (جواكاو)، الذي يؤهل لدخول الجامعة.

وبحسب "رويترز" فإنه على مدار السنين استخدم طلاب أجهزة لاسلكية على هيئة محايات وأحزمة وساعات وسماعات أذن صغيرة الحجم للتواصل مع شركاء، يساعدونهم من خارج قاعة الامتحانات.

ودفعت تلك الابتكارات السلطات لتعزيز جهودها لمنع الغش.

وذكرت وسائل إعلام أن مراكز الامتحانات استعانت في العام الحالي بأجهزة لكشف المعادن، وتقنيات للتعرف على الوجوه وبصمات الأصابع، وأجهزة لقطع إشارات الهواتف المحمولة وأجهزة كشف لاسلكية، بل أيضاً طائرات بدون طيار.

وقبل انطلاق الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي ألقى ضباط الأمن القبض على 52 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.

وتعاقب السلطات الغشاشين والمتعاونين معهم بالسجن لما يصل إلى سبع سنوات.

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مصراوي Masrawy

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