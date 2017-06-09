وزير الأوقاف: يجب أن تراعي إعلانات "جمع المال" ظروف مصر الحضارية

كتب - محمود أبو طالب:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة أن تراعي صناعة إعلانات جمع المال، بقصد الخير ظروف مصر الحضارية والإنسانية، وعدم المتاجرة بمشاعر وأحاسيس الفقراء والمحتاجين، أو المبالغة في عرض بعض مشكلاتنا المجتمعية، مما قد يسيء لصورتنا الإنسانية والحضارية والاقتصادية في الداخل والخارج.

وطالب وزير الاوقاف - وفقا لبيان اليوم الجمعة - بـ"آلية لمراجعة تلك الإعلانات واعتمادها بما يحقق رسالتها الراقية في دعم أصحاب الحاجات، ولكن دون أن نخدش حياءهم أو إنسانيتهم أو أن نتاجر بأوجاعهم أو نشوه جانبًا من الصفحة الحضارية الراقية لوطننا الأبي".

وأوضح وزير الأوقاف أن فعل الخير لا يحتاج سوى تحريك ما كمن في نفوس أهل الخير، والتذكير بالواجب الديني والوطني والإنساني دون إسفاف في عرض المشكلات أو الابتذال في عرض حاجات أصحاب الحاجات التي من حقها أن تقضى، وأن من واجبنا أن نقضيها دون أي امتهان لكرامة الإنسان بغض النظر عن ضعفه ومسكنته ومدى حاجته.

وأشار إلى أنه إذا كانت الغاية شريفة ومشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك شريفة ومشروعة، وأن الفقير عندما يأخذ إنما يأخذ حقه الطبيعي سواء من جانب الدولة أو من جانب أهل الفضل الذين منَّ الله عليهم بواسع فضله.