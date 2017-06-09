أخبار عاجلة

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها -
فلاح يقتل ابن خاله بسبب ماكينة ري في كفر الشيخ -
السعودية ترحب بتصريحات ترامب بشأن قطر -
صورة وخبر: مدنيو الموصل.. المجهول أمامهم والمدرعات خلفهم -
بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض -
العرب اليوم: مقتل 21 داعشيًا في العراق وظهور "شلل الأطفال" في سوريا -
«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر» -
وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ -
القوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل

Google+ Print
ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن كلا من تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، وخورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، عن تشكيلة المنتخبان التي ستبدأ المباراة الودية التي ستجمعهما، على ملعب ميلبورن للكريكت بأستراليا.

حيث جاءت التشكيلتان كالتالي:

الأرجنتين

حراسة المرمى: روميرو.

الدفاع: ميركادو، مايدانا، أوتاميندي.

الوسط: جوميز، بيليا، بانيجا، دي ماريا.

شاهد أيضا

الهجوم: ديبالا، هيجواين، ميسي.

البرازيل

حرسة المرمى: ويفرتون.

الدفاع: فاجنر، سيلفا، جيل، لويس.

الوسط: باولينهو، فيرناندينهو، أوجستو.

الهجوم: كوتينيو، خيسوس، ويليان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

فيديو| العرابي: قطر لن تتراجع من أول ضربة.. وروسيا ستدافع عنها

«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

«برلماني» عن مسلسلات رمضان: «وشي بيحمر ويخضر»

وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

وكيل «طاقة النواب»: «تعويم الجنيه» لغى دعم الكهرباء.. والمواطن يصرخ

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو

بين «الأهلي والزمالك»..نكشف عن أخر تطورات انتقال كاسونجو