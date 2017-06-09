ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن كلا من تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، وخورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين، عن تشكيلة المنتخبان التي ستبدأ المباراة الودية التي ستجمعهما، على ملعب ميلبورن للكريكت بأستراليا.

حيث جاءت التشكيلتان كالتالي:

الأرجنتين

حراسة المرمى: روميرو.

الدفاع: ميركادو، مايدانا، أوتاميندي.

الوسط: جوميز، بيليا، بانيجا، دي ماريا.

شاهد أيضا

الهجوم: ديبالا، هيجواين، ميسي.

البرازيل

حرسة المرمى: ويفرتون.

الدفاع: فاجنر، سيلفا، جيل، لويس.

الوسط: باولينهو، فيرناندينهو، أوجستو.

الهجوم: كوتينيو، خيسوس، ويليان.