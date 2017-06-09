الأرجنتين تواجه البرازيل فى الظهور الأول لـ«سامباولى»

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يحتضن ملعب ميلبورن للكريكت، في أستراليا، لقاء منتخب البرازيل أمام نظيره الأرجنتيني، ظهر اليوم الجمعة، بقيادة الحكم كريستوفر جيمس بيث، ضمن المباريات الدولية الودية، استعدادًا لتصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وإلتقيا الأرجنتين والبرازيل، في التصفيات ذهابًا وإيابًا حيث تعادلا 1-1 في بوينوس ايريس في نوفمبر 2015، وفازت البرازيل 3-0 في بلو هوريزنتي في نوفمبر 2016.

وتخوض البرازيل اللقاء، وهي تعيش فترة انتعاش كروي، بقيادة مديرها الفني تيتي، الذي قادها لتكون أول منتخب يتأهل عبر التصفيات لنهائيات مونديال روسيا 2018.

أما الأرجنتين التي تعاني في تصفيات كأس العالم، ستخوض أول لقاء لها بقيادة مدربها الجديد خورخي سامباولي، وسيقود هجومها ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وغير سامباولي طريقة اللعب من (3-4-2-1) إلى (4-2-3-1)، في التدريب الأول للمنتخب الأرجنتيني بحضور كامل نجومه، حيث وضع أنخيل دي ماريا في منطقة صناعة اللعب بجانب ميسي وباولو ديبالا، ووضع جابرييل ميركادو، في مركز الظهير الأيسر، فيما دخل جوناثان مايدانا، إلى التشكيل على حساب ايمانويل مامانا، ولعب خوسيه لويس جوميز، في الجانب الأيمن.

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واعتمد المدرب الأرجنتيني، على تشكيل مكون من الحارس سيرخيو روميرو، وخوسيه لويس جوميز، ومايدانا، ونيكولاس أوتاميندي، وميركادو، ولوكاس بيليا، وإيفر بانيجا، وديبالا، وميسي، ودي ماريا، وجونزالو هيجواين.

وليس مستبعدا أن يجري سامباولي تغييرات أخرى في التشكيل، قبل أن يقرر بشكل نهائي التشكيل الأساسي الذي سيواجه البرازيل في مباراة اليوم، ويحمل سامباولي على عاتقه مسؤولية قيادة منتخب الأرجنتين إلى التأهل لمونديال 2018 خلال المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس، بتصفيات أميركا الجنوبية، برصيد 22 نقطة، ويتبقى لها أربع مباريات، فيما تتصدر البرازيل التصفيات برصيد 33 نقطة، ثم تأتي كولومبيا ثانيًا بـ24 نقطة، ثم أوروجواي ثالثًا بـ23 نقطة، ثم تشيلي 23 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى تتأهل مباشرة إلى منافسات المونديال، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا لخطف بطاقة التأهل الأخيرة.

وتشير الأرقام إلى أن كلا المنتخبين تواجها في 107 مباراة، فازت البرازيل في 44 مباراة، بينما فاز الأرجنتين في 38 مباراة، في المقابل فرض التعادل نفسه في 25 لقاء.