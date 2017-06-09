ريال مدريد يستعد للتخلي عن «بيل» من أجل «مبابي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت عدة تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، سيقوم خلال الأيام القادمة بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم موناكو الشاب، وذلك حال رحيل الويلزي جاريث بيل عن صفوف المرينجي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الفريق الملكي يحتاج لبيع أحد لاعبي الخط الأمامي للتعاقد مع مبابي، وأن النادي يرى أن اللاعب الوحيد الذي من الممكن التفريط فيه هو بيل.

وارتبط بيل خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الويلزي الدولي أكدت على سعادته في مدريد على الرغم من إصاباته المتعددة.

شاهد أيضا

وأشار التقرير إلى أن النادي قد يجبر بيل على العودة إلى إنجلترا، في حالة تقديم يونايتد لعرض مغري.

ويرغب ريال مدريد بشدة في التعاقد مع مبابي، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا ينوى التحرك إلا في حالة بيع بيل لتمويل جزء من الصفقة.