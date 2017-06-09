تصفيات المونديال| فرنسا تصطدم بالسويد والبرتغال في ضيافة لاتفيا

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تعود عجلة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 للدوران من جديد وذلك من خلال ظهور بطل أوروبا البرتغال ووصيفه المنتخب الفرنسي الساعيان لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى المحفل العالمي العام المقبل.

وستكون ضربة البداية من مباريات المجموعة الأولى وذلك عندما يرحل المنتخب الفرنسي المتصدر برصيد 13 نقطة لمواجهة الوصيف السويد برصيد 10 نقاط على ملعب الأصدقاء.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب ستاد دو فرانس بفوز الديوك بهدفين مقابل هدف وحيد، وفي حال حققت فرنسا الفوز اليوم فستضع قدمًا في المونديال أما فوز السويد فسيشعل المنافسة من جديد.

وسيعول المنتخب السويدي على خدمات لاعبه إيميل فورسبرج الذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد في لقاء الدور الأول بين الفريقين، حيث تمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الألماني هذا الموسم بمع نادي لايبزيج.

وبدورها تستقبل هولندا المتعثرة والتي تحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط نظيرتها لوكسمبورج الأخيرة برصيد نقطة وحيدة في روتردام، وتواجه الطواحين شبح الغياب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي بعد غيابها عن اليورو الأخير الذي أقيم في فرنسا.

ويخوض ديك أدفوكات أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية لهولندا خلفًا لداني بليند المقال لسوء النتائج، وتغلبت هولندا في لقاء الدور الأول على لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خارج ميدانها.

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وفي مباريات المجموعة الثانية، ترحل البرتغال الوصيفة برصيد 12 نقطة لمواجهة لاتفيا الخامسة برصيد 3 نقاط وعين بطل أوروبا على تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على سويسرا المتصدرة على أمل الظفر ببطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال.

ويخوض كريستيانو رونالدو المنتشي بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا المباراة الأخيرة له مع المنتخب البرتغالي قبل السفر إلى روسيا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس القارات، وكانت البرتغال قد تغلبت على لاتفيا في لقاء الدور الأول بنتيجة 4-1، ويامل رونالدو في مواصلة تصدر قائمة هدافي التصفيات حيث يمتلك في رصيده 9 أهداف.

وبدورها ترحل سويسرا المتصدرة برصيد 15 نقطة لمواجهة جزر الفارو الرابعة برصيد 5 نقاط، وتمكن المنتخب السويسري من الفوز في لقاء الدور الأول بثنائية نظيفة.

وفي المجموعة الثامنة يرحل المنتخب اليوناني الوصيف برصيد 11 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الثالثة برصيد 10 نقاط في قمة مباريات المجموعة التي تتصدرها بلجبكا برصيد 13 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما ترحل بلجيكا لمواجهة إستونيا قبل الأخيرة برصيد 4 نقاط بعدما انتهى لقاء الدور الأول بينهما بفوز كاسح لبلجيكا بنتيجة 8-1.

والجدير بالذكر أن جميع مباريات اليوم في التصفيات الأوروبية في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، وسيتأهل المتصدر عن كل مجموعة مباشرة إلى المونديال بينما سيخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني مباريات الملحق.