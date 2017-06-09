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أمن السويس ينفي انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

أمن السويس ينفي انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات بالمحافظة

11:32 ص الجمعة 09 يونيو 2017

أمن السويس ينفي انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات بالمحافظة

مصطفى شحاتة مدير أمن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نفي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، اليوم الجمعة، ما تردد عن انتشار اختطاف الفتيات والطالبات في السويس.

وقال مدير الأمن إن الأمر مجرد شائعات ولم نتلق أية بلاغات تشير الى تفشي ظاهرة اختطاف الفتيات أو الطالبات.

وأضاف اللواء مصطفى شحاته في تصريح صحفي :" ما يتردد ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ولا توجد بلاغات تفيد بتغيب فتيات في الوقت الحالي، باستثناء طالبة واحدة بالمرحلة الثانوية وتقدمت أسرتها ببلاغ رسمي، وتبين أن الفتاة كانت تعاني من خوف شديد بسبب الامتحانات وغادرت للقاهرة وعادت في اليوم التالي لأسرتها".

وقال مدير الأمن: "من تغيبت ابنته أو يدعي اختطافها نحن ننتظره لتحرير محضر وإعادة ابنته له".

وكان رواد لموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" نشروا في الأيام الماضية صورًا لفتيات أدعوا تغيبهن واختطافهن، من بينهن طالبات تبين انهن لاينتمون لمحافظة السويس".

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