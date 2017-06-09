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بالصور.. ميسي يشتري فندقًا في إسبانيا.. وهذا ثمنه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ميسي يشتري فندقًا في إسبانيا.. وهذا ثمنه

11:17 ص الجمعة 09 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. قصور العائلة الملكية القطرية حول العالم..أحدهم هو الأغلى عالمياً

الألبوم التالى

بالصور.. قصور العائلة الملكية القطرية حول العالم..أحدهم هو الأغلى

كتب - هشام عواض:


اشترى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، فندقًا بقيمة 30 مليون يورو بمنتجع سيدجيس في إسبانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويحمل الفندق 4 نجوم ويسمى "MIM"، وكان قد بني عام 2013، ويتمتع بإطلالة ساحرة على البحر، ويتكون من 77 غرفة، وتترواح قيمة حجز الليلة الواحدة فيه بين 250 و300 يورو.

ويقع المنتجع الفخم الذي يقع فيه الفندق الذي أشتراه ميسي، على بعد 20 ميلًا فقط جنوب مدينة برشلونة.

وتعتبر العقارات في منتجع سيدجيس هي من بين الأغلى في إسبانيا، ويضم نخبة من الآثرياء من حول العالم، حيث أن ما يقرب من 40 % من المقيمين في المنتجع هم من هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسكندنافيا، ويحظى بشعبية كبيرة من الفرنسيين.

يذكر أن ميسي قد أطلق الأسبوع الماضي مشروعًا خاصًا به في الصين، وهو عبارة عن متنزه يضم نحو عشرين نوعًا من الألعاب على مساحة مغطاه قدرها 42 ألف متر مربع، وسوف يفتتح المتنزه عام 2019.

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