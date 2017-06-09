القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تمكنت، مباحث مركز شبين القناطر، التابع لمحافظ القليوبية، من القبض على عاطل، وربة منزل، لاتهامهما في الإتجار بالهيروين، بمنطقة القشيش، حيث تم ضبطهما، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية، للنقيب أيمن سليمان، رئيس نقطة شرطة الجعافرة، تفيد بقيام ربة منزل وعاطل، بالإتجار فى الهيروين.

جرى عرض المعلومات على اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فكلف العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بسرعة القبض على الجناة.

وداهمت قوة أمنية قادها المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين بالقبض على المتهمين:"ع.ع" 57 عاما، عاطل، و"م.م" 50 عاما، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام، ومبلغ مالي 150 ألف جنيه، بقصد الإتجار.

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من:"عمرو ف" 36 عاما، عاطل، وبحوزته كمية من الطلقات، بقصد الإتجار، وضبط "علي ع" 50 عاما، عاطل الهارب من عدة قضايا سرقه ومخدرات.