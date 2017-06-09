مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

بيروت- (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، اليوم الجمعة، أن غارات جوية شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مستشفى ميداني ومسجد في منطقة تخضع لسيطرة تنظيم داعش شرقي سوريا، اسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل.

وأفاد المرصد السوري بأن الضربات استهدفت قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور شرقي سوريا. ويسيطر تنظيم داعش على أكثر من نصف دير الزور.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى خمسة من العاملين في المجال الطبي.

وكثف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مؤخرا من غاراته الجوية التي تستهدف منشآت تنظيم داعش في سوريا، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، وفقا لما ذكره نشطاء محليون.

يذكر أن عشرات القتلى والجرحى جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على صالة انترنت وسقوط قذائف على مدينة الرقة شمال سوريا أمس الخميس .

كانت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم خلال الاشهر الاخيرة هدفا لهجمات منفصلة شنها طيران مدعوم من الولايات المتحدة وقوات حكومية بدعم من الطيران الروسي.