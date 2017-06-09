جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية

لندن - (د ب أ):

صرح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض لوسائل الاعلام البريطانية اليوم الجمعة أن الحزب "خرج كمنتصر" في الانتخابات المبكرة التي أجريت في البلاد وهو "مستعد لخدمة الشعب الذي اولاه ثقته".

وقال كوربين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد طرحنا سياساتنا، وهي سياسات قوية ومفعمة بالأمل، وحصلنا على رد فعل رائع من الجماهير، واعتقد أنه من الواضح من الذي فاز في الانتخابات".

وصرح كوربين لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية بأنه "لا توجد أغلبية برلمانية لأي طرف في الوقت الحاضر، والطرف الذي خسر في هذه الانتخابات هو حزب المحافظين، والحجج التي ساقها حزب المحافظين في هذه الانتخابات قد باءت بالفشل".

ومع فرز النتائج في 643 دائرة انتخابية، لم يتأهل أي حزب للفوز بالـ 326 مقعدا اللازم من أجل الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المكون من 650 مقعدا.

وحصل حزب المحافظين على 313 مقعدا وحزب العمال المعارض على 260 مقعدا، وجاء الحزب " القومي الاسكتلندي" في المركز الثالث بحصوله على 35 مقعدا.

وتعد تلك النتيجة مخزية بالنسبة لماي، التي دعت إلى انتخابات مبكرة أملا في تعزيز تفويضها عند إجراء المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.