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وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

11:07 ص الجمعة 09 يونيو 2017

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

برلين- (د ب أ):

قال الوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تحشيدا لضم دول اخرى ضد قطر، مشيرا إلى وجود تصعيد متتالي من الدول التي اتخذت الاجراءات ضد بلاده، على حد قوله.

وأضاف عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، إنه من باب أولى حل المشاكل الدبلوماسية والحوار بدلا من التصعيد مع بلاده.

وتابع أن هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية.

كانت و البحرين والإمارات ومصر واليمن وموريتانيا ودول آخرى قطعت يوم الاثنين الماضي علاقاتها مع دولة قطر.

وتتهم هذه الدول قطر بدعم "الارهاب "كما تعارض علاقات قطر بإيران. من جانبها، تنفي قطر هذا الاتهام.

وترتب على قطع العلاقات إغلاق الحدود ووقف حركة الطيران بين قطر وتلك الدول.

وأصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشتركا أعلنت فيه تصنيف 59 شخصا و12 كيانا بقوائم الإرهاب مرتبطة بقطر .

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