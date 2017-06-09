ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، إن البيان الصادر من مصر والسعودية والبحرين والإمارات؛ بإدراج عددًا من الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، دليل على أن دول المنطقة بدأت تعمل بشكل جماعي في مواجهة الكيانات الإرهابية، وهذا ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بالقمة الإسلامية التي عقدت بالمملكة السعودية.

واستنكر الخرباوي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إدراج الكرداوي في البيان المشترك بأنه مصري ، قائلا " الكرداوي جرد نفسه من مصريته وأكد أنه قطري، مضيفا أن النظام القطري وقع في نفق عميق"، وبالرغم من ذلك يعتقد أن إيران وتركيا يستطيعان حماية نظام تميم بن حمد آل ثاني - أمير قطر.

وتوقع الخرباوي مزيدًا من العنف من قبل قطر و جماعة الإخوان؛ لرفع الروح المعنوية لأعضائها؛ خاصة أنهم يخشون أن تنعكس عليهم روح الإحباط والقلق، ويحدث انشقاق بين أعضائهم.

وأصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تأويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

وتضم القائمة كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيري كشعار بينما هي تحول الملايين دعما لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومي للدول المجاورة ودول المنطقة.