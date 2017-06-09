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مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

11:05 ص الجمعة 09 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي نجار مُسلح، مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بكسور في ضلوعه وإرتجاج بالمخ؛ إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول جثة "كريم شعبان عبدالهادي" 17 عامًا، نجار مُسلح، مُقيم بمحافظة الإسماعيلية،متأثرًا بإصابته بكسور في الضلوع واشتباه في إرتجاج بالمخ.

بالانتقال وسؤال زوج شقيقة المتوفي، أفاد بأنه أثناء تواجدهما معًا بالعمل بالطابق الرابع بمبنى تحت الإنشاء بالمجاورة 56 بمدينة العاشر من رمضان، اختل توازن المتوفي، ما أدى إلى سقوطه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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