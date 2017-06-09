ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا
10:45 ص الجمعة 09 يونيو 2017
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية
المنيا ــ ريمون الراوي:
ضبطت حملة لمباحث شرطة التموين بالمنيا بالاشترك مع مفتشي الرقابة التموينية والصحة، صاحب مجزر يعمل بدون ترخيص.
وأكدت الحملة أن صاحب المجزر يعبئ دواجن مجهولة المصدر والصلاحية، في عبوات تحمل اسم علامات تجارية معروفة، ما يعد "غشا تجاريا".
وتلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير قسم مباحث تموين المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن قيام "أ.ج.ب"، 36 سنة مالك مجزر دجاج غير مرخص، بتعبئة دجاج مذبوح مجهول المصدر والصلاحية في عبوات، مستغلا علامات تجارية مملوكة للغير .
وبمداهمة قوة من مباحث تموين المنيا للمجزر محل التحري بمصاحبة مفتشي الصحة والتموين، جرى ضبط 3 آلاف و500 كيلو دجاج مجمد، مجهول المصدر والصلاحية.
جرى التحفظ علي المضبوطات، وسحب عينات منها لإرسالها للمعامل المركزية للصحة، لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة برقم 18385 لسنة 2017 جنح مركز بني مزار، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع عجوز سقط من شرفة منزله بالمنيا
-
ضبط هارب من حكم بالمؤبد في المنيا
-
صحة المنيا: خروج 15 مصابًا في حادث الصحراوي من المستشفيات
-
بالصور.. مدير أمن المنيا لخدمات المطرانيات: ارتدوا واقٍ للرصاص
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وزير الخارجية القطري: نرفض التدخل في سياساتنا الخارجية وندعو للحوارأخبار
-
اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار
-
نص بيان مصر أمام مجلس الأمن بخصوص اتهام قطر بتمويل داعشأخبار
-
تصرف "غريب" من قائد طائرة رامز يتسبب في إلغاء فقرة بحلقة وائل كافوريفنون
-
قطر تتعهد "بعدم الاستسلام"أخبار
-
لعبة ترامب الخطيرة في الشرق الأوسطأخبار