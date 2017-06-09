ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت حملة لمباحث شرطة التموين بالمنيا بالاشترك مع مفتشي الرقابة التموينية والصحة، صاحب مجزر يعمل بدون ترخيص.

وأكدت الحملة أن صاحب المجزر يعبئ دواجن مجهولة المصدر والصلاحية، في عبوات تحمل اسم علامات تجارية معروفة، ما يعد "غشا تجاريا".

وتلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من مدير قسم مباحث تموين المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن قيام "أ.ج.ب"، 36 سنة مالك مجزر دجاج غير مرخص، بتعبئة دجاج مذبوح مجهول المصدر والصلاحية في عبوات، مستغلا علامات تجارية مملوكة للغير .

وبمداهمة قوة من مباحث تموين المنيا للمجزر محل التحري بمصاحبة مفتشي الصحة والتموين، جرى ضبط 3 آلاف و500 كيلو دجاج مجمد، مجهول المصدر والصلاحية.

جرى التحفظ علي المضبوطات، وسحب عينات منها لإرسالها للمعامل المركزية للصحة، لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة برقم 18385 لسنة 2017 جنح مركز بني مزار، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.