ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر
10:46 ص الجمعة 09 يونيو 2017
وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل
القاهرة- (مصراوي):
قال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل إن قطر جزء مهم من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، مؤكدا أن بلاده لا تريد إضعاف هذا التحالف.
وأشار إلى أن أزمة قطر تتطلب الدبلوماسية، ولرفع الحصار البحري والجوي عنها والتركيز على العدو الحقيقي وهو إرهابيو داعش.
كما شدد على ضرورة احتواء الصراعات في المنطقة وليس تأجيجها، مشيرا إلى أن ألمانيا والمجموعة الدولية قلقة إزاء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط، وترفض الحصار المفروض على قطر.
وتأتي تصريحات جابرييل عقب إعلان مجموعة من الدول على رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وجزر القمر قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للإرهاب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها"
-
السعودية: غرامات مالية على المرافق التي تشغل قنوات الجزيرة
-
26 مصريًا على قائمة الإرهاب.. أبرزهم القرضاوي والزمر ووجدي غنيم
-
وزيرة إماراتية: قطر تعاني من عقدة الدولة الصغيرة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
لعبة ترامب الخطيرة في الشرق الأوسطأخبار
-
"الكهرباء": زيادة الأسعار في يوليو المقبل مع مراعاة ظروف المواطنينأخبار
-
حالة من الفزع لحظة سقوط "هدى" من قمة جبل.. وفريق الإعداد يحاول انقاذهافنون
-
بالفيديو.. غادة عبد الرازق تكشف سر ضرب حاكم دبي لهافنون
-
اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيومأخبار
-
طقس الجمعة شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطارأخبار