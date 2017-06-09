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ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر

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مصراوي Masrawy

ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر

10:46 ص الجمعة 09 يونيو 2017

ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر

وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل إن قطر جزء مهم من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، مؤكدا أن بلاده لا تريد إضعاف هذا التحالف.

وأشار إلى أن أزمة قطر تتطلب الدبلوماسية، ولرفع الحصار البحري والجوي عنها والتركيز على العدو الحقيقي وهو إرهابيو داعش.

كما شدد على ضرورة احتواء الصراعات في المنطقة وليس تأجيجها، مشيرا إلى أن ألمانيا والمجموعة الدولية قلقة إزاء الأحداث المتوترة في الشرق الأوسط، وترفض الحصار المفروض على قطر.

وتأتي تصريحات جابرييل عقب إعلان مجموعة من الدول على رأسهم والمملكة العربية والإمارات والبحرين وجزر القمر قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للإرهاب.

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