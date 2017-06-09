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تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز

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تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز

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صرح المهاجم الإسباني دييجو كوستا، لاعب تشيلسي، منذ عدة أيام بأن مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لم يعد يرغب بتواجده داخل أسوار قلعة الستامفورد بريدج خلال الموسم القادم.

وكشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الجمعة، أن قرار كونتي لم يكن وليد الساعة حينها، بل إن المدرب الإيطالي قد اتخذ قراره في نوفمبر الماضي، بعد أن نشر اللاعب صورة له مع دييجو سيميوني، مدربه السابق في أتليتيكو مدريد.

كوستا

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وكان كوستا قد صرح من قبل أنه إذا رحل عن تشيلسي فلن يلعب لأي فريق سوى أتليتكو مدريد، وأن إنتمائه وولائه للروخي بلانكوس سيدوم للأبد.

وأضافت الصحيفة أن كونتي أصبح غاضبا للغاية بعد نشر كوستا للصورة، وما زاد من تطور الأمر شجار اللاعب معه الموسم الماضي، والذي ترتب عليه استبعاد كوستا من التشكيلة الأساسية عدة مرات.

جدير بالذكر أن كوستا هو هداف تشيلسي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، بعد أن استطاع تسجيل 20 هدف قاد بهم فريقه للتربع على عرش «البريميرليج».

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التحرير

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